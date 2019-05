Manchester City, Kompany saluta dopo 11 anni: "E' giunto il momento"

Un'altra bandiera viene ammainata anche in , dove Vincent Kompany ha annunciato il suo addio al con un lungo messaggio su Facebook.

Il difensore belga, che ha compiuto 33 anni meno di un mese fa, ha deciso di chiudere la sua lunga esperienza al City con cui ha giocato dal 2008 fino ad oggi e di cui era capitano.

"Ho immaginato questo momento innumerevoli volte e ancora non mi sembra reale. Il Manchester City mi ha dato tutto e ho provato a restituire il più possibile. Ora per me è giunto il momento di andare ".

Kompany lascia il Manchester City dopo undici stagioni in cui ha vinto quasi tutto: 4 Premier League, 4 Coppe di Lega, 2 e 2 Community Shield. Il grande rimpianto ovviamente si chiama .

L'ultimo ricordo indelebile di Kompany nei tifosi del Manchester City resterà il bellissimo goal siglato dal difensore belga contro il , goal peraltro decisivo per la vittoria della Premier League.

Kompany quindi rivolge i suoi ringraziamenti proprio ai tifosi del City, senza dimenticare il patron Mansour e Pep Guardiola.

"Sono grato a tutti coloro che mi hanno supportato in un viaggio così speciale. Mansour ha cambiato la mia vita e quella di tutti i tifosi del Manchester City. Non dimenticherò come tutti i tifosi mi siano rimasti fedeli nei momenti belli e in quelli brutti. Una parola speciale anche per Pep: sei eccezionale. Mi hai aiutato tra tante difficoltà e mi hai fatto diventare sempre più forte".