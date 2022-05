Manchester City e Liverpool, cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Il regolamento della Premier League

Rush finale in Premier League, con il duello tra Manchester City e Liverpool destinato ad infiammare una lotta al titolo destinata a risolversi solamente nell'ultima giornata del torneo, in programma domenica 22 maggio.

La formazione di Pep Guardiola guida la classifica con 90 punti, mentre la squadra di Klopp insegue a meno uno, a quota 89, dopo aver battuto il Southampton in trasferta nella serata di martedì 17 maggio.

Tra gli scenari possibili c'è anche quello in cui Citizens e Reds chiudano il torneo a pari punti: perché ciò accada, il Manchester City dovrebbe perdere in casa contro l'Aston Villa e il Liverpool pareggiare, sempre in casa, contro il Wolverhampton. In tal caso, chi verrebbe eletto Campione d'Inghilterra?

CITY-LIVERPOOL A PARI PUNTI

In caso di arrivo a pari punti, in Premier League il primo criterio che viene valutato è quello della differenza reti generale. Nel caso in cui ci fosse parità anche su questo fronte, il titolo verrà assegnato alla squadra che avrà realizzato il maggior numero di goal nell'arco delle 38 giornate. E in caso di ulteriore parità? Si procederà con uno spareggio che assegnerà il titolo di Campione d'Inghilterra.

IL REGOLAMENTO DELLA PREMIER LEAGUE

DIFFERENZA RETI MANCHESTER CITY-LIVERPOOL