Manchester City-Chelsea 4-0: gara senza storia, tifosi Blues per Tuchel

Ennesima sconfitta per il Chelsea, che esce anche dalla FA Cup. Settimo k.o negli ultimi dieci incontri per il team di Potter.

Il Manchester City avanza, il Chelsea chiude la sua avventura. Il passaggio del turno in FA Cup mai in dubbio nel big match tra la squadra di Guardiola e Potter, visto il 4-0 con cui i Citizens si sono guadagnati la successiva fase della più importante coppa nazionale del pianeta.

Gara senza storia, con le reti di Mahrez, Foden e Alvarez a chiudere la gara già nel primo tempo.

Per il Manchester City il poker è arrivato nuovamente con Mahrez, che ha segnato il secondo rigore di giornata dopo quello di Alvarez, reduce dal successo ai Mondiali e schierato titolare da Guardiola per provare ad ottenere il passaggio del turno.

Tifosi del Chelsea furiosi contro Potter, che ha sostituito Tuchel dopo poche gare. Proprio verso l'ex allenatore tedesco sono arrivati ben udibili i cori da parte dei fans Blues, desiderosi di rivederlo sulla panchina in seguito alla deludente esperienza dell'ex Brighton.

Per Potter, infatti, l'attuale periodo al Chelsea non è per nulla positivo in termini di risultati: fuori dalla FA Cup e dalla League Cup in entrambi i casi nei match contro il Manchester City, i londinesi sono reduci da tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Premier League.

Un decimo posto in campionato e ben sette k.o nelle ultime dieci gare ufficiali per il Chelsea, che mettono Potter sulla graticola. Richiamare Tuchel? Una possibilità in cui sperano soprattutto i fans dei Blues, in attesa di capire come si muoverà la società.

Per il Chelsea la sconfitta contro il Manchester City assume un peso ancor più importante in virtù del 4-0 arrivato senza giocatori come De Bruyne ed Haaland.