All'inizio di agosto, dopo una prestagione impressionante, il 18enne è diventato il giocatore più giovane a giocare titolare in Ligue 1 dal 2012.

Nello studio del CIES che ha classificato le migliori accademie calcistiche del mondo, il Lione sulla lista si è piazzato al terzo posto. Nonostante la caduta da top del calcio francese a squadra che lotta per tornare in Champions League, non c’è dubbio che il settore giovanile sia ancora uno dei migliori.

Da Benzema a Lacazette, da Fekir ad Douar, da Umtiti a Diakhaby: questi sono solo alcuni dei giocatori cresciuti in casa e arrivati a giocare nelle squadre più importanti. L’ultimo è Ryan Cherki, classe 2003, che sta avviandosi alla stagione più importante della sua carriera, quella decisiva per la sua esplosione.

Non è comunque l’unico teenager su cui il nuovo allenatore Peter Bosz ha deciso di puntare per provare a riscattare un inizio di stagione molto difficile. È da quando l’ex CT della nazionale Raymond Domenech si è imposto sulla scena alla fine degli anni ’60 che il Lione non ha un terzino destro cresciuto in casa. Per cambiare questa tradizione negativa sta arrivando Malo Gusto.

Riconosciuto come uno dei migliori giocatori della sua generazione in quel ruolo, la crescita di Gusto è arrivata al culmine nella prima giornata della stagione in corso, con il posto da titolare nell’undici contro il Brest. A 18 anni e 80 giorni è diventato il più giovane difensore a giocare in Ligue 1 dal 2012, dai tempi di Umtiti. E anche se il ritorno di Dubois ha visto Gusto tornare in panchina, non c’è dubbio che il giovane terzino abbia fatto una grande impressione.

È nato a Decine, 13 km circa fuori Lione, e ha iniziato la sua carriera come centrocampista offensivo. Ha iniziato nel Villefontaine, prima di trasferirsi al Bourgoin-Jailleu a 12 anni, nelle serie minori francesi.

“Aveva abilità atletiche in termini di tono muscolare, reattività e forza che erano incredibili per la sua età rispetto ai suoi compagni. Già da giovane ha fatto grandi progressi” ha affermato Arthur Barriere, allenatore di Gusto nell’Under-12 del Bourgoin-Jailleu, a ‘Olympique-et-Lyonnais.com’.

Gusto è stato un anno nel club prima di essere notato dal Lione, che nel 2016 lo ha portato nella sua Academy. Inizialmente nell’OL era considerato un regista, prima di cambiare ruolo. E svoltare definitivamente, come raccontato a ‘OL TV’.

I migliori talenti del mondo sono su NXGN:

“All’inizio dovevo supplire all’assenza di un compagno che si era infortunato in una categoria superiore alla mia, cioè in Under-17. L’allenatore mi ha messo terzino destro e ho giocato bene, così da lì in avanti l’allenatore non mi ha più cambiato”.

Gusto ha ammesso le difficoltà iniziali nel nuovo ruolo, ma alla fine è stata una svolta che gli ha permesso di guadagnare rapidamente la prima squadra. Anche se il divario tra giovanili e prima squadra è molto.

“Se è in una squadra votata all’attacco, la posizione di terzino destro gli sta molto bene, perché può attaccare gli spazi e sprigionare il suo potenziale, può essere decisivo per la squadra”, ha affermato Kevin Dorel, che lo ha allenato nell’Under-13 del Bourgoin-Jailleu, a ‘Olympique-et-Lyonnais.com’.

Gusto si descrive “veloce, tecnico, offensivo e potente”. E questo suo essere ‘decisivo’ è arrivato a premiarlo con due presenze in prima squadra. Debuttando contro gli odiati rivali del Saint-Etienne.

Si è poi messo in luce alla grande nella prestazione con Peter Bosz, che gli ha dato grande fiducia come terzino titolare. E i tifosi hanno capito di che pasta è fatto il ragazzo.

A far notizia è stata soprattutto la sua prestazione nel 4-1 contro il Wolfsburg, nella quale ha anche offerto un assist ed è stato votato migliore in campo dai tifosi. Contro una squadra da Champions League, non l’ultima arrivata.

“Provo a dare il mio meglio, sto provando a dare il massimo. Sarò concentrato, costante, fare ciò che chiede l’allenatore”.

Questo ‘meglio’ sta certamente rubando l’occhio. Gusto a giugno ha firmato un prolungamento che gli permetterà di stare a Lione fino al 2024.

E mentre altri club più ricchi potrebbero cercare di portarlo via, per ora il Lione può dirsi soddisfatto di tenersi un giocatore che testimonia come l’academy del club sia in piena salute.