Maldini spiega: "Se non finiamo la stagione casini per molti club"

Il campionato deve riprendere. Paolo Maldini , intervenuto in diretta su Instagram con Christian Vieri, conferma l'assoluta necessità che la stagione venga portata a termine.

In caso contrario, infatti, molti club rischierebbero grossi problemi soprattutto a livello economico.

"Nel caso non si finisse manderebbe nei casini molti club. In questo momento ovviamente bisogna mettere delle priorità che è la salute, ma se ci saranno le condizioni per iniziare che provino. La federazione ha dato un’indicazione, ovvero di provare a finire. Se il governo darà l’ok, la federazione insieme alla Lega organizzerebbe un calendario compresso. Ricominciare a luglio sarebbe complicato perché i contratti finiscono il 30 giugno. L’idea della Uefa è quella di finire i campionati nei primi di agosto. Se non si forza la situazione non si riparte più e il danno economico sarà enorme”.