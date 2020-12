Maldini a DAZN: "Prima del ritorno al Milan ci fu un interesse del PSG"

Paolo Maldini rivela il corteggiamento del PSG nei suoi confronti: "Ci fu un interesse tramite Leonardo, ma la mia scelta era legata al Milan".

La stagione del può, fin qui, considerarsi più che positiva: primo posto in campionato e accesso ai sedicesimi di alla portata. Una buona parte del merito spetta al lavoro svolto da Paolo Maldini.

L'ex capitano rossonero è tornato nell'organigramma societario nel 2018 e da allora, prima nel ruolo di direttore dello sviluppo strategico dell'area sport e poi in quello di direttore tecnico, ha messo a disposizione le sue conoscenze per costruire una squadra temibile in e in Europa.

Nel corso dell'intervista concessa a DAZN (qui gli altri estratti), Maldini ha raccontato il suo stile di vita durante gli anni trascorsi lontano dal calcio, in cui si è dedicato con maggiore attenzione ai piaceri degli amici e della famiglia.

"Credo di essermi preparato facendo tutt'altro in 9 anni, quindi ho cercato di riprendere in mano un pochino la mia vita e di seguire le cose che avevo un po' tralasciato: la famiglia, i figli, li ho seguiti nel percorso scolastico e calcistico, mia moglie naturalmente e anche gli amici. Ho iniziato a fare cose che non avevo mai fatto nella vita, tipo andare a prendere un caffè con gli amici che era una cosa veramente strana per me. Devo dire che mi sono goduto questi anni come un ritorno alla normalità e mi sono preparato staccandomi da quella che era la realtà quotidiana del calcio, sempre seguendo il Milan, le partite e la Champions con un occhio più distaccato".

Il ritorno al Milan in veste da dirigente si è sviluppato in pochissimo tempo: prima, però, c'era stata l'opportunità di un'avventura all'estero tra le fila dell'ambizioso dell'amico Leonardo.

"Al momento di entrare, probabilmente, non ero prontissimo perché è stata una cosa veramente improvvisa. Una chiamata di Leonardo mentre ero a Miami: 'Devi essere qua tra 10 giorni, dobbiamo partire insieme perché ti voglio con me'. Sinceramente è stato facile dire di sì. Nel recente passato c'era la possibilità di entrare con l'altro gruppo, con Fassone e Mirabelli, ma non ci siamo trovati d'accordo su determinate cose. Prima ancora c'era stata la possibilità di entrare con Barbara (Berlusconi, ndr) ma sono successe tantissime altre cose. La mia scelta, a parte un interessamento del PSG sempre attraverso Leonardo, era comunque legata ai colori rossoneri".

Il figlio Daniel è uno degli attaccanti a disposizione di Pioli nella rosa milanista: dopo l'esperienza con papà Cesare, ecco la storia che si sta ripetendo.