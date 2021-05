Maldini conferma Pioli: "Avanti con lui nella prossima stagione"

Quello che si avvia alla conclusione è un campionato che deve emettere ancora molti verdetti. In particolare molto accesa è la lotta per quelle posizioni che valgono una qualificazione alla prossima Champions League.

Paolo Maldini , parlando ai microfoni di Sky a pochi minuti dall’inizio della sfida con la Juventus , non ha nascosto l’importanza dello scontro diretto.

“Stiamo bene, naturalmente molte volte questa sfida è valsa lo Scudetto, quindi l’obiettivo è crescere ancora. Ve detto che per quello che è stato il nostro percorso trovarci in queste condizioni non è quello che ci aspettavamo, ma adesso ci siamo e ce la giochiamo”.