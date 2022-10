Mail spedita all'indirizzo sbagliato: la Scozia non vota per il Pallone d'Oro

Il retroscena legato al Pallone d'Oro 2022: il curioso motivo dietro la mancata votazione della Scozia e i Paesi che non hanno espresso il loro voto.

Un nuovo lavoro. Un nuovo indirizzo di posta elettronica e la mail di France Football mai ricevuta e che non gli ha consentito di votare per il Pallone d'Oro 2022.

È l'incredibile storia che ha visto come protagonista John Greenchan, giornalista scelto dall'autorevole testata francese come votante per quanto riguarda la Scozia.

L'anno scorso fu proprio lui - ai tempi firma del Daily Mail - a votare per il Paese britannico nel sondaggio che aveva eletto Lionel Messi il miglior giocatore del 2021, a sorpresa davanti alla macchina da goal di Bayern Monaco (ora al Barcellona) e Polonia Robert Lewandowski.

Greencham doveva replicare quest'anno. Confermata la scelta, France Football gli aveva inviato la mail con le istruzioni per votare allo stesso indirizzo dello scorso anno. Un messaggio che John non ha mai ricevuto.

Il motivo? Lo scorso febbraio il giornalista scozzese ha lasciato il 'Daily Mail' per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera al 'The Times' dimenticandosi, però, di segnalare il cambio d'indirizzo di posta elettronica a France Football.

John Greencham non ha mai ricevuto la mail con la Scozia che resta una delle 7 nazioni a non aver votato il concorso per il Pallone d'Oro 2022, vinto senza sorprese da Karim Benzema. Il regolamento consentiva alle prime 100 nazioni del Ranking FIFA di esprimere il proprio voto, con 'soli' 93 arrivati correttamente alla testata transalpina.

Getty Images

Come dicevamo, secondo quanto emerge dal ranking diffuso da France Football, sono 7 i Paesi a non aver espresso il loro voto quest'anno. Oltre alla Scozia troviamo Costa Rica, Burkina Faso, Giamaica, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan e Curacao.

7 voti che, però, difficilmente avrebbero cambiato l'esito alla luce del vittoria netta di Karim Benzema, indiscusso trionfatore del concorso di France Football e vincitore del premio di miglior calciatore del 2022.