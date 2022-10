Maignan ancora out: nuovo problema al polpaccio per il francese

L'estremo difensore del Milan sarà costretto a fermarsi ancora, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane.

Non c'è pace per Mike Maignan: il portiere del Milan, già costretto a star fuori per un problema muscolare nelle ultime settimane, si ferma ancora.

A settembre l'estremo difensore, impegnato con la Francia in Nations League, è stato sostituito da Didier Deschamps nel corso della sfida contro l'Austria.

La Federcalcio francese ha poi reso note le sue condizioni, precisando l'entità dell'infortunio: problema al polpaccio della gamba sinistra. In parole nette: lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro.

Il Milan è poi corso ai ripari, facendo scendere in campo al suo posto Ciprian Tatarusanu nelle settimane successive, fissando come possibile gara per il rientro del francese quella in programma sabato 22 ottobre contro il Monza a San Siro.

In casa rossonera, però, nuove brutte notizie: Maignan è stato costretto a fermarsi ancora per un altro problema al polpaccio. Insomma, si tratterebbe di una ricaduta.

Nelle prossime ore il francese si sottoporrà agli esami strumentali del caso per definire anche i tempi di recupero, e chiaramente la quantità di gare che potrebbe saltare.