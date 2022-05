Da Maignan a Immobile e Osimhen: eletti i migliori giocatori della Serie A 2021/22

Nel weekend il campionato di Serie A giungerà al termine, decretando gli ultimi verdetti ancora in discussione: quello relativo allo Scudetto, quello per l'Europa e quello per la salvezza.

La Lega Serie A, però, sulla base delle analisi di Stats Perform e di statistiche dettagliate ha stilato la classifica dei migliori giocatori del torneo, tenendo conto di tutte le gare, eccezion fatta naturalmente per l'ultima.

Il miglior Under 23 è Victor Osimhen, categoria destinata ai giovani calciatori. Il miglior portiere, invece, è Mike Maignan, il miglior difensore Gleison Bremer, il miglior centrocampista Marcelo Brozovic e il miglior attaccante Ciro Immobile.

Ai giocatori verrà consegnato uno specifico premio in occasione dell'ultima giornata che verrà disputata nel weekend.

I MIGLIORI CALCIATORI DELLA SERIE A 2021/22