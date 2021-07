Maicon eliminato dalla Conference League: il Tre Penne sconfitto dalla Dinamo Batumi

Si chiude l'avventura europea per il brasiliano ex Inter approdato al Tre Penne. I sammarinesi sono stati eliminati dai georgiani della Dinamo Batumi.

Si è chiusa al primo turno di qualificazione l'avventura in Conference League di Maicon. Il calciatore brasiliano, ex stella dell'Inter del Triplete, ha da poco iniziato la sua nuova avventura in quel di San Marino con la maglia del Tre Penne, a seguito della recente esperienza in Serie D con la maglia del Sona.

Tra i motivi che hanno spinto il laterale verdeoro a sposare il sodalizio sammarinese c'era proprio la possibilità di tornare a disputare una competizione europea, nella fattispecie la nuova Conference League. L'avventura del Tre Penne però si è bruscamente conclusa al primo turno di qualificazione per mano dei georgiani della Dinamo Batumi.

Il discorso qualificazione si era praticamente chiuso nella sfida d'andata in Georgia con i padroni di casa capaci di imporsi con un netto 4-0. Nel match di ritorno giocato allo Stadio 'Fonte dell'Ovo', Maicon e compagni non sono riusciti a compiere l'impresa, rimediando un altro ko per tre reti a zero.

Il classe 1981 è sceso in campo da titolare ed è stato schierato nell'insolita veste di difensore centrale all'interno del 5-3-2 di marca sammarinese. Un esperimento che non ha pagato e che ha interrotto il percorso continentale della formazione fondata nel 1956.