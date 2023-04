Mahrez manda il Manchester City in finale di FA Cup: sogno "Treble" ancora vivo

Una tripletta dell'algerino consegna alla squadra di Pep Guardiola il pass per l'ultimo atto della coppa: li aspetta una tra United e Brighton.

Basta riguardare, anche solo una volta, il goal del raddoppio del Manchester City contro lo Sheffield United per comprendere che partita è stata la semifinale di FA Cup: Riyad Mahrez intercetta un pallone a centrocampo e punta, dritto per dritto, l'area di rigore. E non lo ferma nessuno: o meglio. A fermare la palla guidata dall'algerino ci pensa la rete: nient'altro.

Questa la sintesi della gara che ha permesso ai Citizens di guadagnare la finale di una coppa che, adesso, vale tantissimo. Ma ci arriviamo.

In verità, almeno fino al 43' la formazione allenata da Paul Heckingbottom era riuscita non solo a bloccare quella di Pep Guardiola, ma anche a snervarla: ci ha pensato il calcio di rigore trasformato da Mahrez a cambiare il corso del match.

Del raddoppio abbiamo parlato: è il 61' e cinque minuti più tardi lo stesso algerino corona una prestazione perfetta con un mancino perfetto che batte Foderingham per il 3-0 finale.

Il Manchester City non solo arriva in finale di FA Cup, ma sogna: sogna un "Treble" che adesso è possibile, soprattutto dopo l'ennesima frenata dell'Arsenal in Premier League, fermato dal Southampton per 3-3 a Emirates. Il titolo è alla portata, in maniera incredibile per il gap che c'era fino a qualche settimana fa.

In Champions League i Citizens dovranno vedersela con il Real Madrid, ma sono in corsa: in semifinale, insomma. Hanno tutte le carte per farcela: italiane permettendo.

E poi c'è la FA Cup: in finale il City affronterà la vincente della sfida tra Manchester United, e sarebbe derby, e Brighton. Sì, la squadra di Roberto De Zerbi: uno dei "discepoli" di Guardiola. Chissà che il caso non faccia questo regalo ai due tecnici.

TABELLINO

MANCHESTER CITY-SHEFFIELD UNITED 3-0

MARCATORI: 43', 61' e 66' Mahrez

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Akanji, Laporte, Gomez; Gundogan (75' Phillips), Silva (81'Lewis); Mahrez, Alvarez, Grealish (67' Palmer); Haaland (68' Foden). All. Guardiola

SHEFFIELD UNITED (3-4-2-1): Foderingham; Ahmedhodzic (76' Coulibaly), Egan, Robinson; Baldock (76' Bogle), Berge (75' Basham), Norwood, Fleck (66' Sharp), Lowe; Jebbinson (58'McBurnie), Ndiaye. All. Heckingbottom

Arbitro: Attwell

Ammoniti: Norwood

Espulsi: -