Maguire al Manchester United: ora è ufficiale, diventa il difensore più pagato

Dopo una lunghissima trattativa, Harry Maguire è finalmente un giocatore del Manchester United. Ha firmato per sei anni, con opzione per il settimo.

Il ha finalmente conlcuso una delle operazioni più lunghe e discusse di questo calciomercato: Harry Maguire approda in modo ufficiale alla corte di Ole Gunnar Solskjaer, lasciando il .

We have an important announcement to make...



Welcome, @HarryMaguire93 👋 #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2019

"Il Manchester United è lieto di annunciare l'acquisto di Harry Maguire dal Leicester City. Harry ha firmato un contratto di sei anni, con opzione per un ulteriore anno".

Questo il comunicato diramato dal Manchester United. Non sono state rivelate le cifre del trasferimento in modo ufficiale, ma da giorni sappiamo che Maguire è il difensore più pagato della storia del calcio, con la cifra recordo di 92,8 milioni di euro, secondo 'Sky Sport'.

Il difensore inglese ha rilasciato anche le prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Manchester United, mostrandosi molto contento e orgoglioso.

"Sono lieto di aver firmato per un grande club così. Mi è piaciuta molto la mia avventura al Leicester e vorrei ringraziare tutti per il loro fantastico supporto nelle ultime due stagioni. Tuttavia, quando il Manchester United bussa alla tua porta, è un'opportunità incredibile ed è impossibile dire di no".

Harry Maguire si è imposto nelle ultime due stagioni in Premier League come uno dei migliori centrali della competizione; anche in Nazionale è ormai un pilastro dell' .

Un esborso economico notevole per il Manchester United che, chissà, potrebbe in qualche modo rientrare da questo acquisto con la cessione di Romelu Lukaku alla o all' .