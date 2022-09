Tra elementi della tradizione e innovazione: le maglie Adidas per i Mondiali 2022

Tutte le divise contengono aspetti legati alla storia dei Paesi rappresentati, tra design e sostenibilità volta alla performance.

Adidas ha svelato i kit delle Nazionali in vista dei Mondiali in Qatar per la Coppa del Mondo 2022: quelli di Argentina, Messico, Germania, Giappone e Spagna, con caratteristiche diverse.

adidas

"Ogni volta che creiamo una maglia da calcio, abbiamo due priorità principali", spiega a GOAL Mateo Kossmann, senior product manager di Adidas Global Football. "Il primo è celebrare la cultura di una Nazione riproducendo sulla maglia il sentimento identitario tra giocatori e fan. Il secondo è quello di mettere l’atleta nelle condizioni di giocare al meglio, guardando anche alla sostenibilità".

adidas

Tutti i kit che sono stati svelati sono ispirati agli elementi dei Paesi che li indosseranno, attraverso riferimenti culturali o cenni alla loro storia calcistica. Ciò include elementi grafici tratti da stemmi o bandiere nazionali, nonché spunti che evidenziano la storia del paese, sia dentro che fuori dal campo.

adidas

Parlando dei kit, Kossmann attira l'attenzione su quello giapponese: "L'ispirazione per l’aspetto del kit è un corvo origami a tre zampe, come il corvo nello stemma della federazione", spiega. "Se crei 1000 origami, un tuo desiderio viene esaudito. Il desiderio che abbiamo per il Giappone in questa Coppa del Mondo è quello di andare oltre le aspettative”.

adidas

Tra gli altri riferimenti sulle maglie dei prossimi Mondiali, prodotte da Adidas, c’è una grafica basata sul Sol de Mayo della bandiera Argentina, lo stile ondulato preso dal logo della Spagna del 1982, e i motivi legati alla tradizione messicana.

adidas

Per la divisa home della Germania Adidas ha rielaborato il design storico, con una grande striscia centrale che ospita lo stemma dorato.

“La striscia centrale è un elemento familiare alla Germania perché è stata utilizzata nel suo primo kit nel 1908”, spiega Lisa Datz, senior product manager di Adidas Global Football. “Abbiamo già utilizzato questo elemento su alcune divise, comprese quelle in trasferta del 2008 e del 2016”.

adidas

Oltre a riprodurre lo spirito di ogni Nazione, Adidas ha assicurato che i loro kit per i Mondiali saranno prodotti con le ultime tecnologie disponibili, quindi con l’uso di dettagli leggeri pressati a caldo, ad esempio, o la tecnologia HEAT.RDY. “Questa permette la perfetta gestione del sudore e della traspirabilità”, aggiunge Datz. “Vogliamo assicurarci che gli atleti si esibiscano nel migliore dei modi, mettendoli a proprio agio”.

adidas

L'impegno per le capacità prestazionali è accompagnato dall'impegno di Adidas per la sostenibilità, qualcosa che il brand ha annunciato che sarà una priorità per i Mondiali. Tutti i kit sono prodotti utilizzando poliestere riciclato al 100%, aggiornando il suo HEAT.RDY in linea con l’aspetto ambientale.

“Per la prima volta il tessuto HEAT.RDY è realizzato con la plastica che abbiamo evitato andasse negli Oceani", afferma Andrew Dolan, senior product manager per l'abbigliamento nel team Global Football di Adidas. "Quindi non solo queste sono le maglie più performanti che abbiamo mai avuto, ma anche le più sostenibili".