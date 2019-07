Una maglia in bambù per il Forest Green Rovers: "Aumenta le prestazioni"

Difendere il pianeta è un dovere di tutti, anche delle squadre di calcio. Deve pensarla in questo modo la squadra inglese dei Forest Green Rovers, attualmente militante nella quarta serie. Dale Vance, presidente del club, è un industriale molto attento alle questioni ecologiche e la casacca del suo team ne è la prova.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

🌍 AROUND THE WORLD 🌍



Our new bamboo kits are proving popular and are already being pre-ordered worldwide including...



🇨🇱

🇳🇱

🇪🇸

🇩🇪

🇫🇷

🇦🇺

🇮🇪

🇨🇳

🇺🇸



You can get yours shipped anywhere in the world here:



🗺️| https://t.co/ASV8YPDPS6 pic.twitter.com/JaJvCTOjha