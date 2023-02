Il maestro demolisce l'allievo: l'Al-Hilal di Diaz batte l'Al-Duhail di Crespo 0-7

"Valdanito" battuto pesantemente dal suo allenatore ai tempi della Copa Libertadores vinta con il River Plate: 7 goal subiti in casa.

Il River Plate, nel 1996, non è una squadra qualunque: basta leggere alcuni nomi per rendersene conto. Enzo Francescoli, Marcelo Gallardo, Matias Almeyda. E ovviamente "Valdanito": Hernan Crespo, guidato sapientemente da Ramon Angel Diaz.

Quel che accadde in quella stagione, in verità, meriterebbe una parentesi lunga a parte: anche perché prima di arrivare alla partita del "Monumental" del 26 giugno c'è il percorso lunghissimo che va a chiudere l'esperienza calcistica di Crespo in Argentina. Di lì a poco passerà al Parma.

C'è da ricordare, per, che le due reti che ribaltano l'1-0 dell'andata, in favore dell'America de Cali, le segna proprio "Valdanito", consegnando la Copa Libertadores al River di Diaz. Consacrandosi.

Ecco perché il legame tra i due è sempre stato fortissimo: perché da quando Crespo ha appeso gli scarpini al chiodo, studiando per diventare allenatore, il rapporto tra i due si è trasformato nel più classico "allievo" e "maestro" che spesso si traduce in un confronto proprio in campo.

E' successo in Asian Champions League, più precisamente nella sfida tra Al-Duhail e Al-Hilal, rispettivamente allenate da Crespo e da Diaz: sfida valida per l'accesso alla finale. Insomma: c'è del peso.

L'Al-Duhail, club qatarioto, si presenta alla gara dopo aver battuto l'Al-Rayyan e l'Al-Shabab: l'Al-Hilal, invece, dopo aver superato l'Al-Ahli DUbai e il Foolad. Ora: è pur sempre una semifinale e questo basta a definire il concetto del "non ci sono favorite".

Il risultato dice altro: l'Al-Hilal schianta l'Al-Duhail con un secco 0-7 con quattro reti dell'ex Udinese Ighalo, doppietta di Marega e rete di Al-Dawsari.

Un punteggio che elimina la formazione di Crespo, permettendo a quella di Diaz di accedere alla finale che si disputerà in sfide di andata e ritorno tra fine aprile e inizio maggio, contro l'Urawa. Il maestro demolisce l'allievo.