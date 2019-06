Per James Maddison, trequartista del , gli Europei Under 21 saranno speciali. Non soltanto perché indosserà la maglia della sua , ma perché lo farà portando sugli scarpini una persona a lui cara.

Come ha svelato con un post su Twitter, il classe 1996 porterà sugli scarpini il volto di Sophie Taylor, una bambina morta di cancro alle ossa a soli cinque anni.

The unbelievably special football boots I will be wearing during the European Championships for @England . My best friend always with me 🧡 @SuperStrongSoph Thankyou so much for the surprise @pumafootball 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/XQp0qPb3zK