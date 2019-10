Maccio Capatonda: "Ero interista, ora tifo Juventus"

Il noto comico Maccio Capatonda rivela di aver cambiato fede calcistica: "Ero interista ma mi sono appassionato a Cristiano Ronaldo".

La grande passione del popolo italiano per il calcio è senza limiti: c'è chi cambia mogli e fidanzate ma non la fede calcistica, quella rimane immutata nel corso degli anni.

Non per Marcello Macchia, noto al grande pubblico come Maccio Capatonda: il comico abruzzese ha confessato di essere passato dal tifare a sostenere gli storici rivali della , sovvertendo i canoni di due delle tifoserie più in vista della . Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Radio Incontro Olympia'.

"Qualche mese fa ho deciso di cambiare, prima ero dell'Inter mentre ora faccio il tifo per la Juventus. Mi ero affezionato ai nerazzurri ai tempi di Trapattoni, ho vissuto gli anni di Ronaldo e Vieri, poi quelli di Mourinho. Adesso però la squadra non mi convince: se una squadra è fatta di persone e quelle non esistono più, perché continuare a tifarla?".

A convincere definitivamente Maccio a sposare il bianconero è stato lo sbarco in Serie A di Cristiano Ronaldo.

"Mi sono appassionato a Cristiano Ronaldo, tifo Juventus perché c'è lui. E' una scelta un po' provocatoria perché credo che ognuno abbia il diritto di poter cambiare idea, un po' come trasferirsi da Milano a . Avevo il desiderio di passare da una tifoseria all'altra, agli antipodi".

Non è da escludere, però, che un giorno possa riaccendersi la fiamma per i colori nerazzurri.