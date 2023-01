Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Roberto Perrone, aveva 65 anni

Il giornalista ligure, che ha collaborato con - tra gli altri - il Corriere della Sera, è scomparso a 65 anni dopo una malattia breve e fulminante.

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Roberto Perrone. A poco più di un mese dalla scomparsa di Mario Sconcerti, il calcio perde un altro pilastro della narrazione e del racconto.

Il giornalista italiano, nato a Rapallo nel 1957, è morto oggi all’età di 65 anni dopo una malattia breve e fulminante. Penna tra le più importanti del panorama nazionale, Roberto Perrone - grande tifoso del Genoa - ha collaborato con quotidiani come L'Avvenire, Il Giornale e Il Corriere della Sera.

Il club rossoblù ha salutato Perrone con un messaggio su Twitter:

Un grande amico del Genoa. Questo sei stato sempre per noi. Addio a Roberto Perrone, scrittore, giornalista, uomo di cultura. Grazie Robi delle attenzioni e del tuo tifo per il “Vecchio Grifo”, come piaceva chiamarlo a te".

Proprio con il Corriere della Sera, Perrone si è occupato di eventi di prim’ordine come i Mondiali di calcio, ma non solo: in carriera ha seguito e raccontato anche le Olimpiadi e i tornei del circuito ATP di tennis.

Dopo gli esordi nella redazione di Genova del quotidiano L’Avvenire, nel 1981 viene assunto dal quotidiano Il Giornale e si trasferisce a Milano. Otto anni più tardi, nel 1989, inizia a collaborare con la redazione sportiva del Corriere della Sera.

La redazione di GOAL esprime le più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e alle persone care.