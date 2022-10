Lutto in Giappone: è morto l'ex Nazionale Masato Kudo, aveva 32 anni

L'attaccante è deceduto dopo un intervento chirurgico al cervello: ha giocato anche in MLS con i Vancouver Whitecaps.

Nel luglio del 2013 Alberto Zaccheroni, in veste di commissario tecnico del Giappone, schiera Masato Kudo dal primo minuto contro la Cina in Coppa dell'Asia orientale: è alla sua prima convocazione, e ovviamente partita.

E' un attaccante del Kashiwa Reysol, club che lo porterà a far conoscere il proprio nome persino in MLS, e nello specifico in Canada, tanto da ricevere una chiamata dai Vancouver Whitecaps nel 2016.

In quella partita del 2013, però, Kudo fa di più, segnando al 60' il goal del momentaneo 3-1: è un sogno che si avvera.

Purtroppo Masato Kudo non c'è più. Se n'è andato a 32 anni in seguito a un intervento chirurgico al cervello: ha giocato fino al 25 settembre, in terza divisione, con la maglia del Tegevajaro Mitazaki.

Poi lo stop per l'operazione e la morte improvvisa: se ne va lasciando un'eredità importante, comunque: ha giocato anche in Australia con il Brisbane Roar.

Rimarrà per sempre, però, nella memoria di tutti quella partita del luglio del 2013: saranno 4, con 2 goal, le apparizioni con il Giappone.