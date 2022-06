Lukaku all'Inter, via alla trattativa: i nerazzurri hanno preso contatti con il Chelsea

L'Inter è pronta a riportare in Italia Romelu Lukaku: pronta un'offerta per il prestito dell'attaccante belga.

Non solo Dybala. L'Inter non si accontenta e punta forte sul ritorno di Romelu Lukaku: in attesa di capire cosa succederà con Lautaro Martinez, i nerazzurri stanno lavorando per riportare a Milano il centravanti protagonista dello Scudetto 2021.

Dopo la deludente stagione vissuta a Londra, il 29enne vuole nuovamente lasciare il Chelsea e la possibilità di tornare a vestire la maglia dell'Inter lo alletta molto. Chiaramente i 'Blues' non vogliono rinunciare a cuor leggero a un attaccante pagato fior di milioni appena un anno fa, ma la trattativa è entrata nel vivo.

L'Inter ha già contattato il Chelsea per ufficializzare la propria volontà di ingaggiare il giocatore con la formula del prestito, formula che andrebbe bene anche allo stesso Lukaku ma che, chiaramente, trova l'opposizione del Chelsea che chiede circa una ventina di milioni di euro come indennizzo: l'Inter sarebbe disposta a pagare circa la metà.

La trattativa, chiaramente, non è semplice ma la volontà di tutte le parti converge verso un ritorno del giocatore in nerazzurro e novità importanti sono previste entro la fine della prossima settimana.