Lukaku si rivede in casa Chelsea: è tornato ad allenarsi a Cobham

Il centravanti belga si è rivisto a Cobham per la prima volta dopo il prestito all'Inter: resta in attesa delle mosse della Juventus.

Resta ancora un rebus il futuro di Romelu Lukaku, ormai scaricato dall'Inter: le recenti parole del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti testimoniano il risentimento della società meneghina nei confronti del belga, finito pesantemente nell'orbita della Juventus.

Proprio gli acerrimi rivali sono in trattativa col Chelsea per provare a regalare il belga a Massimiliano Allegri, con Dusan Vlahovic che farebbe il percorso inverso approdando alla corte di Mauricio Pochettino.

Proprio il tecnico argentino ha da tempo preso una decisione importante: Lukaku non rientra nei suoi piani, ragion per cui la cessione è l'unica via percorribile.

Nel frattempo, però, Lukaku si è rivisto al centro d'allenamento di Cobham per la prima volta da quando era stato ceduto in prestito all'Inter: finora non ci aveva ancora messo piede, tra le voci ricorrenti sulla sua prossima destinazione e il soggiorno in patria.

In Belgio era stato intercettato da un tifoso che gli aveva chiesto lumi sulle possibilità di un trasferimento alla Juventus: Lukaku aveva risposto lasciando intendere le difficoltà dell'operazione, che però è più calda che mai.

Resta da definire il conguaglio economico che finirebbe nelle casse dei bianconeri, pronti a lasciar partire Vlahovic pur di accogliere l'ex colonna dell'attacco interista.