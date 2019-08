Lukaku all'Inter: è atterrato a Milano, in mattinata le visite mediche

Romelu Lukaku è sbarcato all'aeroporto di Malpensa all'1.40 di notte: accoglienza super. Cena con i dirigenti dell'Inter e Conte per festeggiare.

Fine del tormentone. Romelu Lukaku sarà un nuovo giocatore dell' che ha trovato l'accordo con il sulla base di 65 milioni di parte fissa più altri 13 di eventuali bonus che portano il totale a 78. Il colpo più costoso dell'intera storia nerazzurra.

Il nuovo attaccante del 'Biscione' è atterrato all'aeroporto di Malpensa all'1.40 di notte, atteso da circa 500 tifosi festanti: accoglienza al top per il belga, per il quale è stato intonato il coro "Lukaku segna a " in segno di sfottò nei confronti della , bruciata nella corsa all'ex .

Prima parte di visite mediche prevista nella mattinata di oggi tra le 9.30 e le 10 all'Humanitas Milano, la seconda al CONI: poi la firma del contratto quinquennale da 9 milioni a stagione che lo renderà il giocatore più pagato della rosa per la gioia di Antonio Conte, suo grande estimatore.

Il tecnico interista e il grosso della dirigenza (Steven Zhang, Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin) hanno cenato insieme poco prima dello sbarco di Lukaku per festeggiare l'obiettivo centrato dopo una lunga e sfiancante battaglia.

Ora il mirino dell'Inter è su un'altra punta per completare il reparto avanzato: a tutta su Edin Dzeko, valutato 20 milioni dalla . Prevista nei prossimi giorni l'accelerata decisiva che porterà anche il bosniaco a Milano.