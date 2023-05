Lukaku a cuore aperto: "Sapevo che se fosse andata male al Chelsea sarei potuto tornare all'Inter"

L'attaccante belga ha sempre avuto una rapporto stretto con i nerazzurri: "Non mi sento sotto pressione, c'è solo da fare una scelta a fine anno".

Romelu Lukaku è tornato all'Inter nell'estate del 2022 con la formula del prestito, solo un anno dopo essersi trasferito al Chelsea per la cifra record di 115 milioni di euro.

Per il belga infatti, è stato difficile adattarsi alle esigenze tattiche di Thomas Tuchel a ovest di Londra: ha segnato solo 15 goal in 44 presenze ed è stato quindi rispedito a Milano con un prestito oneroso da circa 7 milioni e mezzo di euro, con eventuali bonus legati alle prestazioni.

Lukaku ha suggerito di aver sempre avuto in mente un piano di riserva, se le cose si fossero messe male al Chelsea.

COSA HA DETTO:

In un'intervista a 'Heet Laatste Nieuws', Lukaku ha parlato del rapporto con il Chelsea e con l'Inter.

"Sono stato bene al Chelsea la scorsa stagione. Ma sapevo che se non fosse andata bene al Chelsea, avevo ancora l'Inter. Quando ho firmato di nuovo (con l'Inter, ndr.), sapevo che il mio posto era qui. Prendo questo club sul serio. Voglio fare del mio meglio. Essere incoraggiato è la cosa migliore che ci sia"

Il prestito di Lukaku all'Inter terminerà in estate e l'amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha dichiarato che ci sono "sei possibilità su dieci" di un suo ritorno a Stamford Bridge. Tuttavia, l'attaccante non è pronto a legare di nuovo il suo futuro al Chelsea in questo momento e ha insistito sul fatto che non sta pensando a lungo termine. Come ha dichiarato nel documentario diAmazon One for All:

"Vedremo, io vivo giorno per giorno. Non avverto alcuno stress o pressione. Bisogna prendere una decisione. Tutto qui".

Lukaku ha ritrovato la sua forma negli ultimi tempi e spera di guadagnarsi un posto nell'undici titolare per aiutare l'Inter a conquistare la Coppa Italia stasera contro la Fiorentina allo Stadio Olimpico, ma anche di convincere Inzaghi a schierarlo titolare nella finale di Champions League del 10 giugno con il Manchester City.