Dalla guerra e i no al Pallone d'Oro e il record: Modric, la 'Perla di Zara'

Partito da un villaggio alla periferia di Zara, Luka Modric è diventato il miglior calciatore al mondo al termine di un percorso pieno d'ostacoli.

Il tramonto più bello del mondo - almeno secondo Alfred Hitchcock -, l'organo marino, la bora e il calciatore croato più forte di sempre. Zara, cittadina croata affacciata sul Mar Adriatico, rappresenta un piccolo angolo di paradiso, in cui la storia - rappresentata dal Foro Romano, il Museo Archeologico, la Piazza dei 5 Pozzi e le Chiese di San Donato e Santa Maria – si mischia con la natura, rappresentata dal mare e dalle grandi distese di verde, interrotte qua e là dai villaggi di chi ha scelto di restare lontano dalla città e continuare a vivere in piccoli gruppi di case a due passi dal Parco nazionale Paklenica.

Poco lontano da Zara, a circa 50 chilometri in direzione Maričići, ancora oggi è presente un piccolo villaggio di nome Modrići. Una caratteristica comune nella zona, con le frazioni che hanno preso i cognomi delle famiglie che vi abitano. Qui, a due passi da Zaton Obrovački, nella città di Obrovac, è venuto al mondo il 9 settembre di 36 anni fa il piccolo Luka. I genitori scelsero il nome del nonno, un pastore con cui il piccolo Luka trascorreva spesso le giornate d’estate portando le pecore al pascolo. Nei villaggi alla periferia di Zara l’agricoltura e la pastorizia rappresentavano per tutti - e rappresentano ancora oggi per molti - la principale fonte di reddito. E la famiglia Modrić non fa eccezione.

La vita di Modrić cambia esattamente il 18 dicembre 1991, durante la guerra in Croazia. In un agguato dei Serbi, appartenenti alla Regione Autonoma della Krajina, il nonno Luka viene giustiziato insieme ad altri sei civili. La famiglia Modrić, guidata da papà Stipe e mamma Radojka, è costretta a scappare a Zara e si stabilisce nell’Hotel Kolovare, luogo in cui vengono accolti tanti rifugiati.

Il piccolo Luka è costretto a fare i conti con le atrocità della guerra. Ma ad accompagnarlo nelle sue giornate c’è il pallone. Modrić trasuda amore per quella sfera rotonda che calcia nel parcheggio dell’albergo. Quella palla non è un semplice oggetto ma un vero e proprio amico con cui ‘sfogarsi’ e dimenticare le difficoltà e le paure di un bambino travolto dalla crudeltà della guerra, che gli ha portato il tanto amato nonno.

“Era sempre con me. Anche quando andavamo al rifugio lo portavo con me e giocavo con gli amici o con chiunque altro. Il pallone per me era tutto. Ho rotto parecchi vetri in albergo ma anche delle macchine, tutti erano furiosi con me. E doveva pagare tutto mio padre, erano molti soldi. Della guerra ricordo la paura. Giocavamo a pallone e suonavano le sirene. Ma era diventata una cosa normale”.

Il piccolo Modrić si diverte e allo stesso tempo incanta. Il suo talento cristallino non passa inosservato agli occhi di chi frequentava la struttura. Un giorno viene sponsorizzato all’NK Zadar, il club locale.

“Lui prendeva il pallone e faceva giocate che non riuscivano a tanti ragazzi di vent'anni. Solo che lui ne aveva 7 o 8…” ricorda il presidente del club croato, Josip Bajlo. A contattarlo è Slavko Pernar, direttore dell’Hotel Kolovare, che lo convince a portare al campo Luka Modrić.

“Luka fu iscritto dal padre nel 1992 alla nostra scuola calcio. Era un bambino spaventatissimo, un profugo, ma presto ho notato che il tocco di palla era morbido, vellutatissimo e inspiegabilmente preciso, visto che non sapeva cosa fosse il calcio o quasi. Ma era anche piccolo e debole, e sembrava non crescere mai. Non ero pertanto in grado di dire se quel fisico lo avrebbe sorretto nel diventare un grande calciatore: Stipe era il miglior giocatore dell’FK Jasenica, era a sua volta piccolino, ma rispetto al figlio era ben piazzato: spalle larghe e cosce possenti”.

Tomislav Basic, direttore sportivo dell’NK Zara, si innamora di lui e inizia seguirlo con attenzione, affidandolo a un preparatore atletico personale per accelerare il percorso di crescita muscolare ma senza forzare. Dopo aver notato il suo talento, Bajlo decide di spostare Modrić all'Hotel Iž, che dista solo 300 metri dal campo rispetto a 4,5 chilometri dell’Hotel Kolovare.

A Zara, Modrić viene allenato anche dell'ex calciatore dell'NK Zadar e dell'OFK Belgrado Miodrag Paunovic, che nota le enormi qualità del giovane Luka. Ma il problema resta sempre lo stesso, il fisico:

"Per me era evidente che fosse destinato a diventare un grandissimo. Era palese. Però ci credevano in pochi, poiché era magrissimo e sembrava più delicato di una foglia. A quei tempi, nei Balcani ancora c’era l’idea che un calciatore dovesse necessariamente essere possente per avere successo”.

Curiosamente, in quegli anni, ed esattamente nel 1997, Luka Modrić disputa un torneo per la categoria Esordienti nell’oratorio dell’Immacolata ad Alzano Lombardo, nei pressi di Bergamo, con l’NK Zadar a trionfare.

All’età di 12 anni, per Modrić si presenta quell’occasione che ogni ragazzino croato cresciuto in Dalmazia sogna: il provino con l ’Hajduk Spalato. Ma nonostante una qualità tecnica e una visione di gioco nettamente al di sopra della media, Luka viene scartato per il fisico troppo esile. Il ritorno a Zara fu tutt’altro che semplice da digerire, ma fu ancora una volta l’aiuto di Basic ad essere decisivo. Nel 2002, gli osservatori della Dinamo Zagabria notano il classe 1985 e decidono di portarlo nella capitale per inserirlo nel settore giovanile.

Luka soffre la lontananza dalla famiglia e da Zara e non riesce a esprimersi al meglio. Ma le qualità sono indiscutibili e dopo un periodo a Zagabria, nelle giovanili, la Dinamo decide di cederlo in prestito nell’estate 2003 allo Zrinjski Mostar, nel campionato bosniaco. Qui Modrić cambia marcia, mostrando personalità e creatività, e a soli 18 anni viene premiato come miglior giocatore del campionato.

“Rimane uno dei più grandi successi della mia carriera. Giocare in Erzegovina è difficile, nel senso che ovunque vieni visto con sospetto. Le trasferte erano durissime: sputi e insulti in ogni dove e soprattutto minor tutela dagli arbitri. Ogni tanto prendevo una pedata a palla lontana e – se mi lamentavo con l’arbitro – spesso mi sentivo rispondere ‘Taci, feccia d’un croato!’. Ad ogni modo, Mostar è bellissima e sarò sempre legato ai magnifici tifosi del club”.

Nell’annata successiva, per Modrić c’è un altro prestito, ma questa volta in Croazia, a due passi da Zagabria: ad attenderlo c’è l’ Inter Zaprešić, club satellite della Dinamo. Luka trascina la squadra verso l’unico secondo posto in campionato della storia del club e si guadagna la convocazione della Croazia Under 21.

Nel 2005 arriva il momento di prendersi la scena a Zagabria e una maglia da titolare della Dinamo. Luka Modrić firma all'età di 20 anni un contratto lunghissimo, di addirittura 10 anni, con il club della capitale. Dietro c’è la regia di Zdravko Mamic, ex militante del gruppo ultras Bad Blue Boys della Dinamo Zagabria e potentissimo agente.

Luka resta il ragazzo di sempre, partito da Modrići, e lo dimostra il primo acquisto fatto dopo aver firmato il primo vero contratto: una casa per la famiglia. Dopo i due prestiti, la Dinamo Zagabria considera terminato il periodo di formazione e riporta nella capitale Luka, inserendo nell'organico della prima squadra. Modrić dimostra di essere un ottimo regista, in grado di poter fare egregiamente entrambe le fasi, nel 4-2-3-1. Con la maglia della Dinamo vincerà 3 campionati, 2 Coppe di Croazia e una Supercoppa di Croazia, diventando un idolo della tifoseria.

È durante questo periodo che viene soprannominato dai tifosi il 'Cruijff croato’. Un appellativo che deriva proprio dalle sue caratteristiche fisiche, mixate a quelle di gioco. Luka guida una squadra formidabile, in cui compaiono i vari Corluka, Badelj ma soprattutto Mario Mandzukic. Lo 'score' finale di Modrić è di 22 goal e 21 assist in 73 partite, un bottino importante.

Modrić finisce per essere inserito nella lista dei migliori centrocampisti del mondo. Sulle sue tracce ci sono l'Arsenal di Arséne Wenger e il Barcellona, che lo porta al Camp Nou grazie a Bojan Krkic sr., scout del club 'azulgrana'. L'incontro va bene, le parti sembrano andare verso la fumata bianca ma l'operazione viene bloccata: non servono centrocampisti. A spuntarla è il Tottenham, che mette sul piatto 21 milioni di euro e ottiene il sì: è il trasferimento più oneroso della storia degli Spurs, al pari di quello di Darren Bent nel 2007. L’ultima al Maksimir di Zagabria è da brividi: Modrić viene omaggiato con una lunga ovazione dal pubblico di casa, che lo saluta da eroe.

L’avventura nel nord di Londra parte male ma il cambio di panchina con l’arrivo di Redknapp al posto di Juande Ramos cambia le gerarchie e promuove Luka. Il nuovo allenatore è innamorato di Modrić: "Luka è il sogno di ogni allenatore", disse Harry Redknapp nel 2010. " Si allena come un demonio e non si lamenta mai". In quattro stagioni a White Hart Lane colleziona 160 presenze con 17 goal e 27 assist, raggiungendo uno storico quarto di finale di Champions League nel 2011, risultato migliorato solo nel 2019 con la finale persa contro il Liverpool.

L’intuizione di Harry Redknapp di arretrare Modrić di qualche metro è decisiva: Luka si scuote, rispondendo a chi non lo considerava in grado di giocare lontano dai Balcani per una sorta di ‘saudade’, e ottiene la chiamata del Real Madrid. Nel 2012, le ‘Merengues’ di José Mourinho mettono sul piatto 33 milioni di sterline, 42 milioni di euro, per strapparlo al club di Daniel Levy. Il presidente del Tottenham deve cederlo a malincuore: impossibile dire di no al club di Florentino Perez.

Modrić debutta con i 'Blancos' nella doppia sfida di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, subentrando a Ozil all’83’. Il croato conquista subito il primo titolo con il Real Madrid, dopo appena 36 ore dalla firma del contratto: è l’inizio di una lunga storia d’amore fatta di successi. Con Mourinho, Modrić fatica a scalare le gerarchie, ma l’addio dello ‘Special One’ e l’arrivo di Ancelotti spianano la strada della ‘Perla di Zara’: Luka diventa un titolare inamovibile ed è al centro del progetto vincente delle ‘Merengues’. Dai suoi piedi parte il cross sul corner al 93’ della finale di Champions League del 2014 contro l’Atletico Madrid, con il colpo di testa del pari Sergio Ramos che porta alla rimonta e alla vittoria dopo i tempi supplementari.

L’esperienza con i ‘Blancos’ è ricca di successi: nel 2014 vince anche la Coppa del Re battendo in finale il Barcellona, la stagione successiva si apre con la vittoria della Supercoppa Europea contro il Siviglia e nella stessa arriva anche la vittoria del Mondiale per Club, il 20 dicembre contro il San Lorenzo. Nel 2016 Modrić e compagni conquistano un’altra Champions League, sempre contro l’Atletico Madrid e questa volta ai rigori, mentre il 2017 è l’anno del ‘Doblete’ con la vittoria di Liga e ancora Champions. Un trionfo in cui il talento di Modrić è decisivo, tanto da essere eletto il nuovo numero 10 del Real Madrid dopo l’addio di James Rodriguez, che passa al Bayern Monaco.

Il 2018 è l’anno magico per Modrić. Per le ‘Merengues’ arriva la terza Champions di fila, questa volta contro il Liverpool, mentre il croato prende in mano la sua nazionale e la trascina fino alla finale del Mondiale di Russia, persa contro la Francia. Il miglior risultato di sempre per la nazionale balcanica, che supera quella del ’98 dei vari Suker, Boban e Prosinecki, fermata sul più bello dalla doppietta di Lilian Thuram. Nonostante la sconfitta, Luka Modrić può sorridere a livello individuale, aggiudicandosi il premio di miglior giocatore della competizione.

Nello stesso anno arriva la vittoria del Pallone d’Oro. Luka Modrić interrompe l’egemonia di Messi e Cristiano Ronaldo, durata 10 anni, e si aggiudica il prestigiosissimo premio individuale di miglior calciatore del mondo di France Football. Luka vince anche il premio di “Miglior calciatore dell’anno” per la UEFA, “Best FIFA Men’s Player”. Quel ragazzino partito da Zara è il migliore dell’intero panorama calcistico. Un traguardo incredibile, raggiunto grazie a umiltà e lavoro costante.

"Segreto? Non c'è nessun segreto. Sono dedito al mio lavoro, e ho sempre dato tutto sin da quando ho iniziato. Ancora oggi sono concentrato al 100% sul mio lavoro".

Modrić non ‘smette’ di aggiungere nuovi pezzi pregiati alla bacheca. Nella stagione 2019/2020 conquista con il Real Madrid un’altra Liga e una Supercoppa di Spagna, per un totale di 22 trofei in carriera a livello di club, 17 con le ‘Merengues’ e 5 con la Dinamo Zagabria.

Leader tecnico e nello spogliatoio, Luka Modrić ha raccontato in un’intervista un particolare aneddoto sul rapporto con i compagni: “Mi sento come una persona qualsiasi, che ama l’umiltà e la modestia. Sono persistente, testardo. I compagni di squadra mi chiamano ‘vinagre’ (aceto, ndr), perché quando perdo in allenamento la prendo male”.

Il 27 marzo 2021, Modrić ha scritto una nuova pagina di storia della Croazia, ma questa volta a livello personale: grazie alla presenza contro Cipro ha raggiunto quota 135 presenze con la maglia della nazionale, superando Darijo Srna e diventando il calciatore con più presenze di sempre.



135 - @lukamodric10 🇭🇷 has surpassed Darijo Srna to be the Croatian player to have played the most international games ever (135 matches). "Bog"@realmadriden #Hrvatska pic.twitter.com/o9qUcQqOQ3 — OptaJose (@OptaJose) March 27, 2021



Con Euro 2020, sono 7 le competizioni internazionali disputate da Modrić con la maglia della sua Croazia (3 Mondiali e 4 Europei). Il 36enne guida la sua nazionale, partita da vice campione del Mondo, fino agli ottavi di finale, persi ai supplementari contro la Spagna.

“Ci sono sempre stati dubbi su di me, sulle mie qualità, sul mio modo di giocare e sul mio fisico. Dicevano che mi mancava qualcosa per arrivare al top, ma non mi ha fermato, mi ha motivato di più. Io ho smesso da parecchio di leggere le critiche. Ho le persone che mi sono vicino che mi circondano di positività. Ricordo quell’articolo per cui ero il flop dell’anno nella Liga e non è stato bello, ma credevo in me e sapevo di essere un giocatore da Real Madrid”.

Quel ragazzino partito da Modrići si è imposto in silenzio, mettendo in campo un talento smisurato. Passo dopo passo, Luka è riuscito a salire sul trono del mondo, dimenticando l’atrocità della guerra e le tante difficoltà in un percorso in salita, ma che ora gli permette di godersi il panorama dall’alto con la consapevolezza di essere diventato il migliore di tutti grazie al sudore e il sacrificio.