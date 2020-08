Luis Enrique rivoluziona la Spagna: convocato anche Ansu Fati

La Spagna si prepara ad affrontare Germania ed Ucraina in Nations League. Tra le novità proposte da Luis Enrique c’è anche Ansu Fati.

Ad oltre un anno e mezzo dall’ultima volta, Luis Enrique è tornato a stilare una lista di giocatori convocati per gli impegni della Nazionale spagnola. Le Furie Rosse infatti scenderanno in campo il 3 ed il 6 settembre per affrontare la a Dusseldorf e l’ a Veldebebas in due sfide di .

Il commissario tecnico iberico tornerà a guidare la dopo che nel giugno 2019 era stato costretto a dimettersi momentaneamente a causa di gravi problemi familiari.

Tante le novità proposte da Luis Enrique che, evidentemente, è intenzionato a sfruttare le prossime sfide anche per dar vita ad un nuovo ciclo. Tra i ventiquattro figurano infatti Unai Simon (che prende il posto di Pau Lopez alle spalle di De Gea e Kepa), Eric Garcia, Mikel Merino, Adama Traoré, Oscar, Ferran Torres ed il baby fenomeno del Ansu Fati.

Tra i big assenti invece spiccano Jordi Alba, Isco, Saul, Ceballos, Morata ed Alcacer, mentre tra i leader del gruppo sono presenti all’appello De Gea, Jesus Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Busquets ed Asensio.

Nella lista di Luis Enrique figura anche il centrocampista del Fabian Ruiz.

Ecco i giocatori convocati dalla Spagna per le sfide contro Germania ed Ucraina:

Portieri: David de Gea, Kepa Arrizabalaga e Unai Simon.

Difensori: Jesus Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, José Gayá, Sergio Reguilón, Eric García.

Centrocampisti: Fabian Ruiz, Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Rodrigo Hernandez, Mikel Merino, Dani Olmo, Oscar Rodriguez.

Attaccanti: Rodrigo Moreno, Mikel Oyarzabal, Adama Traoré, Marco Asensio, Ansu Fati, Ferran Torres.