Luis Enrique rivela: "Morata era infortunato, ma ha voluto calciare il rigore"

Il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa: "Mi dispiace per l’Inghilterra, ma tiferò Italia".

Questa volta la lotteria dei calci di rigore condanna la Spagna e sancisce la fine del percorso delle 'Furie Rosse' a Euro 2020 . Se contro la Svizzera i tiri dagli undici metri avevano regalato alla squadra di Luis Enrique il pass per la semifinale, ieri sera è stata l' Italia ad avere la meglio e a guadagnarsi il pass per la finale di Wembley , in programma domenica 11 luglio.

Il grande protagonista nella Spagna , nel bene e nel male, è stato l'attaccante della Juventus Alvaro Morata . Il classe 1992 è subentrato nel secondo tempo e ha realizzato la rete dell'1-1, ma poi si è fatto ipnotizzare da Donnarumma e ha fallito il quarto e decisivo rigore. A difendere Morata , bersaglio delle critiche già nelle scorse settimane, è stato direttamente il suo commissario tecnico Luis Enrique .

"Ha un problema all'adduttore e questo dimostra la sua personalità. Nonostante l'infortunio ha voluto calciare il rigore . Nonostante le difficoltà avute in questo torneo è stato fantastico, stasera ha creato tante difficoltà alla difesa italiana".

Il selezionatore della Spagna ha fatto i complimenti all'Italia di Roberto Mancini nel corso della conferenza stampa post partita e ha rivelato che tiferà per gli Azzurri in occasione della finale.