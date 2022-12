Luis Enrique traccia il suo futuro: "Voglio allenare un club, aspetto l'inizio della prossima stagione"

"Sono stati momenti intensi, adesso sono pronto per qualsiasi cosa accada": è rilassato, Luis Enrique, sorridente. Si apre e si racconta come ha imparato a fare su Twitch, nell'ultimo mese, anche dal ritiro della Spagna.

L'ex CT della Roja è stato invitato dal famoso streamer Ibai per fare il punto sul suo passato, sul suo presente e sul suo futuro, esperienza ai Mondiali compresa.

Luis Enrique ha lasciato il suo incarico, comunque in scadenza, ma parla liberamente della sua esperienza, caratterizzata comunque da rimpianti.

Negli spogliatoi non ho parlato, non puoi analizzare quello che è successo: li ho confortati. E' stato uno dei momenti più delicati e difficili per me.