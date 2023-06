Luis Diaz come Suarez e Dalglish: è il nuovo numero 7 del Liverpool

Luis Diaz ha cambiato numero al Liverpool: l'ala colombiana ha ereditato la famosa maglia numero 7 dei Reds.

Luis Diaz è sempre più protagonista al Liverpool.

L'attaccante sudamericano, che si è unito ai Reds dal Porto nel gennaio 2022, ha infatti lasciato la maglia numero 23, che ha vestito finora ad Anfield.

Il Liverpool ha dichiarato sul sito ufficiale del club che Diaz si prepara a fare i conti in tasca dopo il cambio di maglia avvenuto in estate: "I sostenitori che hanno già acquistato la maglia home replica 2023-24 stampata con il nome 'Luis Diaz' e il numero '23' saranno rimborsati personalmente dall'attaccante con uno scambio a parità di condizioni con una maglia 'Luis Diaz 7'. Tutte le maglie e i kit 'Luiz Diaz 23' scambiati saranno conservati dal club e donati alla LFC Foundation”.

Il numero sette è stato messo in palio nel Merseyside dopo la partenza di James Milner, con il vincitore della Premier League e della Champions League destinato a giocare per il Brighton nel 2023-24. Se Milner è stato l'ultimo a indossare la maglia numero 7, in passato è stata indossata da alcune figure iconiche, tra cui la leggenda dei Reds Dalglish e l'uruguaiano Suarez.

IN THREE PHOTOS:

Getty

Getty