Luis Alberto rinnova con la Lazio: contratto fino al 2025

La Lazio annuncia il rinnovo di contratto di Luis Alberto: lo spagnolo prolunga e firma un quinquennale.

La si tiene stretto uno dei suoi migliori giocatori. I biancocelesti hanno annunciato il rinnovo di contratto fino al 2025 per Luis Alberto. Nel giorno del suo compleanno.

"La S.S. Lazio rende noto di aver prolungato il contratto economico del calciatore Luis Alberto Romero Alconchel sino al 30 giugno 2025".

Il precedente accordo dello spagnolo era in scadenza al 2022. Un ulteriore segnale positivo per Simone Inzaghi, dopo la firma di Immobile e la conferma di Milinkovic-Savic.

Nella scorsa stagione è andato in doppia cifra di assist per la seconda volta da quando gioca nella Lazio, ovvero il 2016. E il suo futuro è ancora in biancoceleste.