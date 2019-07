Luis Alberto al Siviglia? Il laziale smentisce: "Ci vediamo ad Auronzo"

Su twitter il giocatore della Lazio spazza via la possibilità di andare al Siviglia: ai biancorossi però piace tantissimo.

Se ne parla da settimane, sopratutto dopo diverse dichiarazioni dello stesso giocatore riguardanti Lotito. Le parole del presidente, che aveva evidenziato di non avere giocatori intoccabili, hanno colpito Luis Alberto. Ma ciò nonostante lo spagnolo è lontano dal e pronto ad unirsi alla per il ritiro.

Pantaloncino 🇪🇸,prima di parlare 👀..... ci vediamo auronzo 😉 — Luis Alberto Romero (@10_luisalberto) July 4, 2019

Tramite twitter, infatti, Luis Alberto ha risposto ad un articolo in cui si parlava espressamente della sua volontà di sposare il Siviglia, tanto da allenarsi con i pantaloncini della squadra con cui è cresciuto. Realtà diversa in effetti, visto che che il kit era in realtà quello indossato con la Nazionale spagnola.

Luis Alberto ha fatto notare l'errore, evidenziado di essere pronto per Auronzo di Cadore:

"Pantaloncino della Spagna, prima di parlare bisogna guardare. Ci vediamo ad Auronzo".

Lo scatenato Siviglia però continua a tenere nel mirino Luis Alberto, con Monchi deciso a riportarlo a Siviglia dopo gli anni passati tra Premier League e . Inzaghi ha chiesto al giocatore di rimanere e per ora la cessione appare lontana, ma a seconda dei piani futuri della società le cose potrebbero cambiare nelle prossime settimane.

La Lazio chiede 50 milioni per lasciare andare Luis Alberto, pronta a sedersi al tavolo solo per cifre di poco inferiori all'attuale richiesta: difficile che si possa chiudere a 30, anche se la speranza del Siviglia è proprio quella. Primo approccio a 20, decisamente troppo poco.