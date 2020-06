L'Udinese prova a strappare Longstaff al Newcastle: è in scadenza di contratto

Secondo quanto riportato da 'Sky Sports', l'Udinese sta tentando Matthew Longstaff con un contratto raddoppiato rispetto a quello attuale.

Matthew Longstaff è uno dei migliori talenti del calcio inglese e della Premier League. Si tratta di un centrocampista centrale, classe 2000, che milita nel . In questa stagione di Premier League ha già totalizzato 2 goal nelle 7 partite disputate.

Adesso secondo 'Sky Sports' l' lo sta tentando seriamente. Il suo futuro è infatti in bilico in quanto il suo contratto è in scadenza a fine giugno. Era in trattativa per il rinnovo ma la proposta dei Magpies non soddisfa il giocatore e le discussioni si sarebbero fermate.

L'Udinese offrirebbe al giocatore infatti il doppio di quanto stanno offrendo i bianconeri d' . Il contratto proposto dall'Udinese sarebbe anche di cinque anni, il che dimostrerebbe la volontà di puntare sul giocatore.

Altre squadre

Longstaff era già venuto in prima della pandemia da coronavirus per trattare con l'Udinese, salvo poi bloccare tutto a causa del momento. I discorsi dovrebbero riprendere a breve, con l'Udinese che fiuta un colpo che potrebbe essere magistrale.