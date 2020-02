Lucio e l'avventura alla Juventus: "Andarci fu una decisione sbagliata"

L’ex difensore di Inter e Juventus, Lucio, ricorda: “Non ho provato per i bianconeri quell’affetto che ho sentito per l’Inter”.

Si è chiusa pochi giorni fa quella che è stata la carriera di uno dei difensori più forti in assoluto dei primi anni 2000. Lucio, a 42 anni, dopo un’ultima parentesi alla Brasiliense, ha deciso di appendere agli scarpini al chiodo.

Un lungo cammino nel mondo del calcio il suo, che l’ha portato a vivere annate da grande protagonista anche in . Approdato all’ nel 2009, con i nerazzurri ha vinto tutto, diventando uno degli eroi del Triplete.

Nella sua esperienza italiana c’è stata però anche un’avventura che non è andata propriamente nel verso giusto, quella alla . Arrivato in bianconero dopo i trionfi meneghini, all’ombra della Mole non è mai riuscito ad imporsi, tanto che in sei mesi ha totalizzato appena una presenza in campionato prima di tornare in .

Lucio, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha ricordato quel suo addio all’Inter per approdare alla .

“E fu un errore. Nel 2012 era cambiato tutto, c’era un allenatore, Stramaccioni, che mi diceva di restare ma non era ciò che voleva. Infatti ogni 10 minuti mi chiamava Branca e mi diceva di trovarmi una squadra. Non era facile dopo tutto quello che avevo fatto all’Inter. Non arrivavano contratti forti, all’ultimo giorno non avevo altre opzioni: il mio manager mi disse di andare alla Juve. Ma è stata una decisione sbagliata”.

Alla guida di quella Juventus c’era Antonio Conte e probabilmente il feeling tra i due non è mai scattato.

“Di Conte dico che è un buon allenatore, quello che è successo ci poteva stare. Bonucci rischiava una lunga squalifica e Conte mi disse che avrei giocato io, poi non è successo e non ho trovato spazio. Sono stato poco alla Juve, non ho provato per i bianconeri quell’affetto che ho sentito sempre nei confronti dell’Inter”.

Oggi Conte è l’allenatore ed anche il trascinatore proprio della ‘sua’ Inter.