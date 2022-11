Lucca, primo goal con l'Ajax: entra col PSV e segna dopo 2 minuti

L'Ajax perde in casa col PSV Eindhoven, ma Lorenzo Lucca fa festa: l'ex Pisa entra all'81' e trova il primo goal coi Lancieri all'83'.

La prima volta non si scorda mai, soprattutto se come quella di Lorenzo Lucca. L'ex attaccante del Pisa, dopo mesi di ambientamento complicati, ha trovato il suo goal numero 1 con la maglia dell'Ajax.

Un goal bello e per nulla banale, perchè Lucca ha deciso di rompere il ghiaccio in una delle classicissime del calcio olandese: Ajax-PSV Eindhoven, ossia le prime due della classifica in Eredivisie.

Il centravanti dell'Under 21 di Nicolato, arrivato ad Amsterdam nel mercato estivo in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni più bonus, è entrato dalla panchina al posto di capitan Tadic al minuto 81 e con una girata volante dentro l'area ha realizzato la rete dell'1-2 all'83'.

Circa 120 secondi per prendersi la Johan Cruyff Arena e i Lancieri, anche se il suo goal non è bastato ed evitare la sconfitta. Fin qui per Lucca pochi scampoli ed appena 5 presenze in prima squadra, un trend poco entusiasmante invertito dalla prodezza col PSV.

In questo avvio di stagione la punta classe 2000 ha giocato perlopiù con l'Under 21 dell'Ajax, in Seconda Divisione olandese, con cui ha segnato 4 goal in 4 partite: ora la prima gioia coi 'grandi', con la speranza che sia soltanto l'inizio.