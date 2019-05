Quando Lucas Moura si chiamava Marcelinho: poi il cambio di nome

In Brasile Lucas Moura veniva chiamato Marcelinho, in onore dell'idolo del Corinthians Marcelinho Carioca: al San Paolo ha rimosso il soprannome.

Un goal al 55', un secondo al 59', un terzo - quello dell'apoteosi - al 96'. Dopo aver eliminato l' e trascinato il in finale di , lo ha ammesso lo stesso Lucas Moura: "Questo è il momento migliore della mia carriera". Una carriera già piuttosto lunga, piena di ostacoli e iniziata... con un altro nome.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ebbene sì: prima del Tottenham, prima ancora del , prima di prendersi le prime copertine con la maglia del San Paolo, Lucas non veniva chiamato così. Il suo apelido, ovvero il suo soprannome, era Marcelinho. In onore di Marcelinho Carioca, trequartista dal piede raffinato che negli anni Novanta, e poi anche nel nuovo millennio, ha vestito principalmente la maglia del Corinthians, diventando un idolo del club.

Lucas Moura ha iniziato proprio nella scuola calcio gestita da Marcelinho Carioca. Non solo: assomigliava fisicamente all'ex calciatore. E così si è visto affibbiare il soprannome. Una scelta rafforzata da una carriera giovanile che, per un certo periodo, lo ha visto militare proprio nel Corinthians.

Una volta trasferitosi al San Paolo, Lucas Moura ha inizialmente mantenuto il soprannome 'Marcelinho'. Sconveniente, vestendo la maglia di un grande rivale del Corinthians. E così, nel 2010, l'attuale stella del Tottenham ha deciso di essere chiamato semplicemente con il proprio nome di battesimo, come raccontato ai tempi dalla stampa brasiliana.

"Un po' mi disturbava, perché ora gioco nel San Paolo. Marcelinho è stato un grande giocatore, idolo del Corinthians, ma non volevo essere paragonato a lui. Anche mia madre mi ha chiesto di cambiare il nome e sono sicuro che ora sarà molto felice".

Di cambio nome in cambio nome: quando giocava in Lucas Moura era appena 'Lucas'. Ricordate quando qualche anno fa si parlava di lui in orbita ? Poi si è trasferito in Europa ed è diventato Lucas Moura, diventando famoso con il suo nome completo. Anni di fatica al PSG e poi l'esplosione al Tottenham, fino alla magica serata di Amsterdam.

Quanto a Marcelinho Carioca, l'ex corinthiano oggi ha 47 anni, vive in Brasile e si divide tra calcio e politica. Se lui ha assaggiato il calcio europeo appena in due esperienze dimenticabili con e Ajaccio, ora guarda il suo pupillo tentare la conquista della Champions League. Senza rancore per essere stato da lui 'rinnegato'.