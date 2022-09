Lucas Barrios annuncia il ritiro e svela il suo futuro: "Farò l'allenatore"

L'attaccante paraguaiano ex Borussia Dortmund ha comunicato le decisione di ritirarsi: "È arrivato il momento di dire addio al calcio giocato".

Tre continenti, 15 club. 129 goal e 47 assist in 400 partite. Il contatore di Lucas Barrios ora si è fermato. Tempo scaduto per l'attaccante giramondo, che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e chiudere la carriera da calciatore professionista.

Con un lungo post pubblicato sui canali social, l'ormai ex centravanti argentino naturalizzato paraguaiano ha annunciato il ritiro a quasi 38 anni.

"Volevo comunicare a tutti i miei fan che è giunto il momento che mai immaginavo: dico addio al calcio professionistico. Sono stati 20 anni in cui ho dato il massimo in ogni squadra in cui ho giocato. Le cose possono andare bene o male, ma ho sempre dato tutto per dimostrare nel corso degli anni la professionalità che ogni club merita".

Nel lungo messaggio social, Barrios ha rivelato che il suo futuro sarà ancora nel calcio, ma sotto un'altra veste:

"La mia lunga carriera finisce oggi, ma è un arrivederci perché sarò ancora legato al calcio. La mia nuova avventura sarà nei panni di allenatore. Spero di continuare a contare sul vostro supporto nella mia nuova sfida. Ringrazio tutti i club che mi hanno chiamato per continuare a giocare, ma la mia decisione era già stata presa".

Un pensiero speciale anche per il Paraguay e la sua nazionale:

"Ringrazio la mia cara Albirroja per avermi dato l'opportunità di rappresentarla insieme ai miei compagni di squadra per quasi otto anni".

Il classe 1984 ha conquistato ben 12 trofei in carriera, con cinque maglie e in quattro paesi diversi: Germania, Cile, Brasile e Cina.

Dopo aver conquistato due titoli in Cile col Colo Colo, in Europa ha vinto due Meisterschale e una DFB Pokal con il Borussia Dortmund. Vincitore della Coppa del Brasile 2015 e del Brasilerao 2016 con il Palmeiras, Barrios ha trionfato con il Gremio nella Libertadores 2017. In Cina ha portato a casa due volte il campionato, una volta la Coppa Cinese ma soprattutto la Champions League asiatica con il Guangzhou Evergrande nella stagione 2012/2013.

L'ultima esperienza Barrios l'ha vissuta in Argentina, al Patronato. Tre goal in 15 presenze prima di dire basta. All'orizzonte c'è un nuovo capitolo della sua vita, sempre con il pallone come stella polare.