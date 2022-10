Lozano non si tira indietro: "Mi sono proposto per i rigori, arriverà la mia occasione"

L'attaccante messicano si fa avanti per diventare il calciatore designato per i tiri dal dischetto della formazione di Luciano Spalletti.

Il Napoli dal punto di vista realizzativo non ha certo problemi: è una delle formazioni che segna di più in tutto il calcio europeo e lo conferma di settimana in settimana.

Merito anche dei singoli, resi funzionali da Luciano Spalletti, anche quelli che nelle ultime stagioni hanno mostrato scarsa costanza: tra tutti Hirving Lozano.

L'attaccante messicano è andato a segno anche nella gara di Champions League contro l'Ajax, completando un'azione fantastica dal punto di vista estetico.

Nel match del "Diego Armando Maradona" il Napoli ha realizzato anche un rigore, con Khvicha Kvaratskhelia, che è andato dal dischetto dopo una breve discussione con Victor Osimhen.

Potrebbero non essere gli unici calciatori designati per i calci di rigore in casa azzurra, però: perché a proporsi nelle ultime ore è arrivato anche Lozano.

"Mi sono proposto anche io: al momento ci sono anche altri giocatori che li tirano bene. presto arriverà la mia occasione e saprò farmi trovare pronto", ha spiegato a Radio Kiss Kiss Napoli.

Insomma: non mancano i pretendenti ai tiri dal dischetto nella formazione di Spalletti, così come gli attaccanti in forma. Una buona notizia in più, anche dal punto di vista caratteriale, da un giocatore che negli ultimi anni non ha sempre mostrato continuità.