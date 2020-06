Corriere dello Sport - Lozano cacciato dall'allenamento, Gattuso non soddisfatto

Hirving Lozano è stato 'invitato' da Gattuso a lasciare l'allenamento di lunedì; il tecnico non era contento della sua intensità.

Ormai non ci sono più dubbi: tra Hirving Lozano e Gattuso non è scattata la scintilla dell'amore ed il rapporto non è destinato certo a migliorare, almeno stando alle ultime vicessitudini. Nemmeno ad un giorno dalla finale di Coppa contro la .

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Gattuso, nel bel mezzo dell’allenamento di lunedì, invita Lozano a lasciare il campo come aveva fatto con Allan alla vigilia della trasferta di , non riscontrando probabilmente lo spirito giustamente preteso a due giorni da una finale.

A questo punto è in dubbio anche la sua convocazione per la partita contro la Juventus di mercoledì sera.

Nelle 16 partite in cui Lozano è stato allenato da Gattuso al , d'altronde, hanno visto il messicano in campo per soli 136 minuti. Non convocato in contro il e, nonostante i cinque cambi, nemmeno utilizzato contro l' sabato sera.

Dopo l'evento di ieri, a questo punto, sembra proprio arrivata ai titoli di coda l'avventura tra Hirving Lozano ed il Napoli, mercato permettendo...