Lotta al razzismo nel calcio: in Brasile verrà punito con punti di penalizzazione

La Federcalcio brasiliana ha annunciato una svolta storica per combattere gli episodi di razzismo: i club verranno sanzionati sportivamente.

La lotta al razzismo è una delle priorità sia dal punto di vista culturale che civile e sociale: insomma, riguarda tutte le sfere della quotidianità. Dal vissuto comune ai diversi ambiti, compreso quello sportivo.

Nel calcio, poi, è uno dei temi principali degli ultimi decenni, con episodi di razzismo che sono entrati tristemente a far parte degli eventi calcistici di tutto il mondo, fronteggiati naturalmente in ogni modo.

In Brasile, però, si è deciso di fare una vera e propria rivoluzione in merito: una svolta epocale che non ha precedenti e che potrebbe davvero segnare un punto di non ritorno fondamentale nella lotta al razzismo.

La Federcalcio brasiliana, la CBF, ha comunicato ufficialmente che gli episodi di razzismo avranno una ripercussione a livello sportivo già dalla fine del mese di febbraio.

"La Federcalcio brasiliana è la prima al mondo che scelto di punire un club sportivo in caso di razzismo: la novità entrerà in vigore già nella Coppa del Brasile, il prossimo 22 febbraio", recita la nota.

Come recita la parte del nuovo Regolamento Generale delle Competizioni, "è considerato estremamente grave l'atto discriminatorio praticato da dirigenti, rappresentati e professionisti di club, atleti, allenatori, membri dello staff tecnico, tifosi e squadre arbitrali nelle competizioni della CBF". Una volta segnalato il caso di razzismo, questo verrà analizzato dal Giudice Sportivo "che deciderà in merito all'applicazione della perdita di punti al club incriminato".

Oltre all'iter sportivo, poi ci sarà quello giudiziario: perché gli episodi di razzismo verranno presi in esame anche dalla "Procura della Repubblica e dalla Polizia". Insomma: una svolta storica nel calcio.