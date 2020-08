Lopetegui sfida l'Inter: "Daremo la vita per vincere la finale"

e sono il passato, la finale di il presente. Julen Lopetegui ha la possibilità di dimenticare le vecchie delusioni giocandosi la finalissima della competizione che il club spagnolo ha sempre vinto una volta arrivata all'ultimo atto. Ora l' .

Venerdì, infatti, e Inter si giocheranno la coppa in gara secca, senza spettatori allo stadio ma con milioni a seguire le due squadre da distanza. Lopetegui può fare la storia, continuando la striscia positiva della regina di Europa League, ma davanti avrà i nerazzurri di Conte, decisamente agguerriti dopo il cammino continentale.

In conferenza stampa, Lopetegui ha suonato la carica:

"Speriamo che i tifosi possano godersi questa gara, noi daremo la vita sul campo come sempre facciamo e stavolta non sarà diverso".

Lopetegui ha poi elogiato la squadra di Conte:

"L'Inter è forte, ma so che faremo una grande partita. Non faremo l'errore di non rispettarli, loro sono una squadra da Champions e forte in tutti i sensi. Con un allenatore di grane esperienza".