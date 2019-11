Lokomotiv Mosca-Juventus, le formazioni ufficiali: Rugani e Rabiot dal 1'

Le formazioni ufficiali di Lokomotiv Mosca-Juventus: Sarri lancia Rugani in difesa, a centrocampo c'è Rabiot. Ramsey trequartista.

Le formazioni ufficiali:

LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Ignatijev, Höwedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov, Barinov, Krychowiak, Joao Mario; Al. Miranchuk; Eder.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Higuain, Ronaldo.

E’ tutto pronto alla RZD Arena di Mosca, dove la ospita la in un match valido per la quarta giornata della fase a gironi della . Un bivio importante per i bianconeri che in caso di vittoria si garantirebbero il pass per la fase ad eliminazione diretta del torneo.

Maurizio Sarri disegna la sua squadra con l’ormai consueto 4-3-1-2 nel quale sono Danilo, Bonucci, Rugani (vinto il ballottaggio con Demiral) ed Alex Sandro a comporre la linea difensiva davanti a Szczesny.

Chiavi del centrocampo affidate a Pjanic, con Khedira e Rabiot che si sistemano nelle posizioni di interni di destra e sinistra. In attacco tocca alla coppia Higuain-Cristiano Ronaldo, alle loro spalle agisce da trequartista Ramsey.

Semin risponde con un 4-4-2 nel quale l’ex bianconero Höwedes si posiziona con Corluka nel cuore del pacchetto difensivo.

Krychowiak e Barinov formano la cerniera di mediana, mentre Joao Mario agisce più largo a sinistra. In attacco c’è Miranchuk con Eder.