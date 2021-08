Locatelli alla Juve: l'idea di Allegri e il ruolo in bianconero

Il centrocampista classe 1998, Manuel Locatelli, è pronto a sbarcare a Torino: ecco quali ruoli potrà ricoprire nella Juventus di Max Allegri.

Sono serviti cinque incontri per raggiungere l'intesa. La tanto attesa fumata bianca nella trattativa tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli è arrivata oggi: il 23enne centrocampista della Nazionale è pronto a sbarcare a Torino per indossare la maglia bianconera.

Un trasferimento sognato a lungo da Manuel Locatelli, che dopo essersi laureato campione d'Europa con l'Italia di Mancini non vede l'ora di raggiungere il centro sportivo della Continassa per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri a pochi giorni dal debutto ufficiale in campionato sul campo dell'Udinese. Ma che ruolo ricoprirà Locatelli nello scacchiere tattico bianconero?

In attesa dell'accordo tra Juventus e Sassuolo, arrivato oggi dopo lunghe settimane di trattative, Massimiliano Allegri ha già studiato la posizione di Manuel Locatelli nella squadra bianconera. Il classe 1998 di Lecco sarà il regista nel 4-3-3 disegnato dall'ex allenatore di Cagliari e Milan. Nella testa di Allegri, Locatelli giocherà davanti alla difesa, con uno tra Bentancur e McKennie da una parte e Rabiot dall'altra. Il calciatore della Nazionale sarà, dunque, il nuovo faro del gioco bianconero: avrà il compito di imbastire l'azione e alternarsi a Bonucci nella costruzione dalla manovra offensiva dal basso.



Accordo trovato tra #Juve e #Sassuolo: #Locatelli approda alla corte di Allegri // Juve and Sassuolo have reached an agreement for Locatelli 🤝⚪️⚫️@Goalitalia @Goal pic.twitter.com/vNvyAhsQQj — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 17, 2021



In alternativa, proprio come ha dimostrato in Nazionale con Roberto Mancini, Locatelli può essere impiegato anche nel ruolo di mezzala del centrocampo a tre. Grazie alla capacità di inserimento e a un buon senso del goal, il calciatore scuola Milan gioca viene utilizzato anche con compiti più offensivi. Qualità messe in mostra in occasione della sfida della fase a gironi di Euro 2020 tra l'Italia e la Svizzera: prima la rete dell'1-0 con un tocco nel cuore dell'area di rigore, poi una conclusione velenosa da fuori che ha terminato la corsa in fondo alla rete, beffando il portiere avversario.

La duttilità di Locatelli rappresenta per Massimiliano Allegri una dote da sfruttare al massimo nel corso della stagione. Il centrocampista esploso con la maglia del Sassuolo può giocare anche in un centrocampo a due, adattandosi all'occorrenza al 4-2-3-1 o al 4-4-2, grazie al giusto mix di qualità e quantità da mettere a disposizione dei compagni.

Il primo colpo dell'Allegri-bis è a un passo dalla definizione. La Juventus accontenta il suo allenatore e si assicura il presente e il futuro del centrocampo della Nazionale: Manuel Locatelli è pronto a sbarcare a Torino e ritagliarsi un ruolo da protagonista con la maglia bianconera.