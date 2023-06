Lo United punta Amrabat, lui strizza l'occhio: "Sarebbe bello giocare in Premier League"

Il centrocampista della Fiorentina, ha accennato a un trasferimento estivo in Premier League, in seguito ai contatti con il Manchester United.

Sofyan Amrabat è salito alla ribalta in Qatar grazie al suo contributo col Marocco, prima squadra africana a raggiungere la semifinale mondiale: il Barcellona lo ha tentato nella finestra di mercato immediatamente successiva al torneo. Da allora, però, è stato riferito che la Fiorentina sarebbe disposta a lasciar partire Amrabat quest'estate, suscitando l'interesse del Liverpool e, soprattutto, dello United in Premier League.

In vista della finale di Conference della Fiorentina contro il West Ham di stasera, il centrocampista ha ammesso che l'Inghilterra sarebbe una destinazione ideale per lui, come ha dichiarato ai giornalisti:

"Naturalmente la Premier League è un campionato fantastico, uno dei più forti al mondo. Sarebbe bello giocare lì un giorno, ma non è che voglio andare solo in Inghilterra, perché la Spagna è bella, la Serie A è un bel campionato. Il calcio è cambiato molto, è più fisico, devi essere un atleta, il ritmo e l'intensità sono più alti. Naturalmente in Inghilterra l'intensità è molto alta, quindi penso che potrebbe fare al caso mio”.

Lo United è alla ricerca di un centrocampista, visto che si affida a Casemiro, che a 31 anni non è certo una prospettiva per il futuro. Amrabat sarebbe già stato contattato dai Red Devils, che sono anche sul mercato per il suo avversario di stasera, Declan Rice. Si pensa che l'inglese sia favorevole a un trasferimento all'Arsenal, ma lo United continua a parlare di un possibile colpo estivo sia per il centrocampista degli Hammers che per la stella del Chelsea Mason Mount.

