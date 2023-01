Lloris sbaglia e sblocca Tottenham-Arsenal: primo autogol in carriera in Premier League

Per la prima volta da quando milita in Premier League, il portiere francese ha realizzato un autogol: è successo dopo oltre 350 partite.

Una prima volta in carriera a 36 anni. Hugo Lloris ricorderà a lungo il ‘North London Derby’ di oggi tra il suo Tottenham e l’Arsenal, capolista di Premier League.

Il portiere transalpino, che pochi giorni fa ha annunciato la decisione di lasciare la nazionale francese, si è reso protagonista in occasione del goal che ha rotto l’equilibrio e sbloccato la gara.

Sul cross da destra di Saka, Lloris prova a respingere ma sbaglia clamorosamente, mandando la sfera nella propria porta.

Un intervento goffo da parte dell’estremo difensore, che per la prima volta in 354 presenze in Premier League ha realizzato un’autorete. Finora, come riferisce Opta, Lloris non era mai stato protagonista di un’azione in cui aveva mandato goffamente la palla nella sua porta.

Un episodio da dimenticare subito e archiviare in una gara molto importante per la rivalità tra le tifoserie di Spurs e Gunners e per la classifica, che può segnare il cammino della squadra di Conte e quella di Arteta in questa stagione.