Liverpool-Manchester City 1-0: Salah cambia la stagione dei Reds, primo k.o per Guardiola

Il Liverpool si rilancia in campionato, battendo nuovamente il City dopo il successo in Community Shield. Haaland a secco dopo due mesi.

Ha ormai sostituito ogni altro big match in terra britannica. Quando si parla di gara più attesa, in Premier, FA Cup o League Cup, si pronunciano i nomi di Liverpool e Manchester City. Stavolta, però, l'incontro di cartello non è stato certo entusiasmante: 1-0 ad Anfield firmato Salah solamente nel finale.

Una gara chiusa, combattuta, senza vincitori o vinti fino al goal dell'egiziano. Un successo, quello del Liverpool, che può cambiare il corso di una stagione fin qui deludente: prima di battere il City, il team Klopp veniva da tre match senza vittoria.

La notizia principale, oltre a quella del primo k.o per Guardiola nella Premier League 2022/2023 è sicuramente quella legata ad Erling Haaland.

Oltre ogni limite negli ultimi due mesi, il norvegese è rimasto a secco per la terza volta in stagione (l'ultima volta a inizio agosto contro il Bournemouth), la seconda volta contro il Liverpool dopo la finale di Supercoppa inglese.

Nella ripresa Foden ha segnato il goal del vantaggio, annullato in seguito dal direttore di gara Taylor per un fallo di Haaland su Fabinho. Quest'ultimo, al pari di Thiago Alcantara e Van Dijk, è riuscito tenere d'occhio l'ex Dortmund per tutto l'incontro.

Curiosità sul goal decisivo: Salah stava per essere cambiato, prima del ripensamento di Klopp (espulso al minuto 88). Fuori Elliott tre minuti prima della rete dell'egiziano, per Carvalho.

Intuizione, sliding door: tutto può cambiare ora per il Liverpool.