Liverpool in crisi nera: una vittoria nelle ultime sette gare

Dopo essere stato eliminato dalla League Cup, Liverpool fuori anche in FA Cup: 2021 fin qui da dimenticare per i Reds.

Non riesce a riprendere le vecchie abitudini di carro-armato, il di Klopp. Continua il gennaio a dir poco negativo per i Reds, che nel quarto turno di sono stati battuti dal , venendo eliminati dalla competizione, la seconda in cui deve abdicare dopo la League Cup e l'addio autunnale.

La sconfitta interna contro il , arrivata dopo tempo immemore, sembrava poter dare una scossa d'orgoglio al Liverpool, ma la squadra di Klopp è invece nuovamente caduta. Ha ritrovato il goal, ma è comunque uscita battuta per 3-2, da un Manchester United che al contrario continua a stupire.

Appena una vittoria per il Liverpool nelle ultime sette gare, ovvero quella nel precedente turno di FA Cup. Da allora solamente delusioni per Salah e compagni, che sembrano aver concluso il ciclo vincente che ha portato nuovamente il team rosso sul tetto d'Europa prima e d' poi.

In attesa di giocare gli ottavi di Champions a febbraio, unica coppa in cui i Reds sono ancora in corsa, per il Liverpool possibilità di riscatto in campionato il prossimo 28 gennaio, contro il di Mourinho: una sconfitta anche in quel di Londra porterebbe ad una distanza considerevole dalla vetta e ad un'umore ancor più nero.

La differenza rispetto al passato? Il Liverpool segna poco e sembra essere sempre sconfitto, come invece non accadeva in passato. La squadra che ha vinto tutto gioca insieme da diverso tempo e le motivazioni nel fare ancora meglio sembrano essersi perse.

Lo stesso Klopp dopo il k.o contro il Burnley aveva evidenziato come nonostante il lavoro qualcosa non funzionasse in casa Liverpool, per una situazione che nell'ultimo triennio non si era mai vista.

Per i tifosi non è stato compiuto un calciomercato all'altezza, nonostante alcuni elementi come Jota inizialmente stessero facendo vedere grandi cose: i rinnovi imminenti di Salah e Van Dijk non sembrano entusiasmare più di tanto, vista la negatività generale degli ultimi giorni. La sensazione rimanere però che davanti ad un nuovo convincente successo, gli animi potrebbero rassicursarsi: resta da capire però quando questo arriverà.