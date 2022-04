E' il giorno di Liverpool contro City: in Inghilterra? No, in Uruguay

Una di quelle coincidenze che a farle di proposito non riescono mica: oggi l'Inghilterra si ferma per la seconda volta in una settimana. C'è la sfida tra il Manchester City e il Liverpool, valida per le semifinali di FA Cup.

Entrambe le formazioni sono ancora in corsa per il "Treble", con i Reds che potrebbero anche completare la stagione con 4 trofei in bacheca visto il successo in Carabao Cup.

Pochi giorni fa la sfida per la vetta della Premier League è terminata 2-2 all'Etihad, mantenendo le lunghezze identiche: un +1 che caratterizzerà l'ultima parte di stagione rendendola indimenticabile.

Anche per questo motivo eliminare una o l'altra squadra diventa per le formazioni di Pep Guardiola e Jurgen Klopp motivo di interesse: c'è in ballo molto più che l'accesso alla finale di Wembley. Quindi i tifosi d'Inghilterra si fermano... ma non solo loro.

E voi direte: "Chiaro, anche all'estero seguiranno la sfida tra i Citizens e i Reds". Non intendiamo questo: anche dall'altra parte del mondo, ad esempio, oggi è il giorno di Liverpool-City. A nomi invertiti, come notate. E a fermarsi non è solo un Paese, ma una città intera: Montevideo.

Nel pomeriggio italiano è infatti in programma il derby della capitale uruguaiana: Liverpool Montevideo contro Montevideo City Torque. Liverpool-City.

Sembra incredibile, ma non lo è: non è uno scherzo. Una curiosa coincidenza sì, ma non uno scherzo. Certo, il Liverpool Montevideo nulla ha a che fare con i Reds, ma per il Montevideo City il discorso è diverso: fa parte del City Football Group, lo stesso del Manchester. I colori sono quelli: lo spettacolo del match si spera pure.