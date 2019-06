Liverpool campione, Klopp emozionato: "E' per la mia famiglia"

Il si laurea campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia: battuto il nella finalissima di nel suggestivo teatro del Wanda Metropolitano di Madrid. Jurgen Klopp ha commentato il trionfo visibilmente emozionato al fischio finale.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ai microfoni di 'Sky Sport', Klopp descrive la magica notte dei suoi Reds in un match sicuramente poco spettacolare ma molto combattuto:

"È stata una notte incredibile, è stata una grande lotta da parte di entrambe le squadre. Sognavamo questa coppa. Non è stata la partita più bella del mondo, ma dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. I ragazzi meritano un successo simile per la stagione che hanno fatto, volevamo farlo anche per i tifosi".

Arriva poi la commovente dedica da parte dell'allenatore tedesco, che indica la sua famiglia sugli spalti:

"È per la mia famiglia seduta lì in alto. Loro ci sono sempre stati quando purtroppo non sono riuscito a vincere, hanno sofferto. La vittoria è per loro, ma anche per i miei allenatori, il mio staff, il presidente e i tifosi. Sono orgoglioso di questo club” ha concluso l’allenatore, prima di partecipare alla premiazione insieme alla squadra".