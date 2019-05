Liverpool-Barcellona senza Salah: "Non giocherà". Assente anche Firmino

Salah non prenderà parte alla semifinale di ritorno di Champions League tra Liverpool e Barcellona a causa del colpo alla testa rimediato sabato.

Non arrivano buone notizie per il in vista della semifinale di ritorno di , in programma martedì sera ad Anfield contro il dopo il 3-0 della gara di andata in .

Come confermato anche dal tecnico dei Reds Jurgen Klopp ai microfoni di Movistar non sarà della partita l'egiziano Salah, che ha riportato un colpo alla testa nel match di campionato contro il che lo ha costretto ad abbandonare il campo in barella.

"La sua fase di recupero sta andando bene, ma Salah non potrà giocare la partita di domani contro il Barcellona".

Ulteriore conferma è arrivata anche da parte del club con un comunicato ufficiale su Twitter. Non sarà disponibile nemmeno il brasiliano Roberto Firmino.

"L'egiziano è stato costretto ad uscire dal campo sabato durante il match vinto per 3-2 contro il Newcastle e non sarà disponibile contro i campioni della ".

Nella stagione in corso, la sua seconda in maglia Liverpool, Salah fino a questo momento ha collezionato un totale di 50 presenze e 26 goal.