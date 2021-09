Italia-Lituania, in campo anche Slivka: un passato con la Juventus Primavera

Centrocampista classe 1995, Slivka era stato acquistato dalla Juventus nel 2012: zero presenze in prima squadra.

Terza gara consecutiva di qualificazione al Mondiale 2022 in terra qatariota per l'Italia di Mancini. Dopo aver pareggiato contro Bulgaria e Svizzera, gli azzurri se la vedono con la Lituania. Una Nazionale nota sopratutto per aver avuto in squadra Danilevicius e Stankevicius, volti noti nel campionato di Serie A.

Oltre ai due noti ex giocatori della Lituania, nell'attuale rosa a disposizione del commissario tecnico Ivanauskas anche Vykintas Slivka. La particolarità? Aver giocato per la Juventus nel 2012, seppur nella formazione Primavera.

Slivka, centrocampista classe 1995, ha fatto parte della Juventus Primavera per un biennio, vincendo Coppa Italia e Supercoppa di categoria, giocando per i giovani bianconeri anche in Youth League e ovviamente nel massimo campionato degli Under.

Non ha però mai avuto occasioni in prima squadra Slivka, ceduto alle giovanili del Modena nel 2014: anche qui non ha avuto modo di esordire, cominciando la vera carriera da professionista tra Slovenia e Olanda. Le uniche occasioni italiane? All'Ascoli, in Serie B: sei presenze nel 2016/2017 senza futuro.

Slivka è attualmente uno dei giocatori imprescindibili per la Lituania, titolarissimo nel centrocampo che sfiderà l'Italia: potrebbe affrontare Leonardo Bonucci, suo ex compagno di squadra, fresco Campione d'Europa insieme agli altri azzurri.

Qualche mese fa, in occasione della sfida tra Lituania e Italia, dagli studi della Rai, un altro giocatore di quella Juventus, Claudio Marchisio, è stato sincero a tal riguardo, come raccontato del telecronista Alberto Rimedio: non si ricordava di lui in bianconero, non essendo mai stato aggregato alla prima squadra.

Bonucci faceva parte della Juventus, intesa come prima squadra, quando Slivka giocava con la Primavera. Si sono sempre sfiorati, dai tempi bianconeri, alla gara di qualificazione al prossimo torneo mondiale previsto in Qatar. La gara di Reggio Emilia sarà la volta buona? Si vedrà.